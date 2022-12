Lega, Zaia: in questa fase abbiamo bisogno di unità non divisioni

Lunedì 5 dicembre 2022 - 12:15

"Per me esiste la Lega, punto e basta"

Venezia, 5 dic. (askanews) – “In questa fase abbiamo bisogno di unità e non di divisioni, la Lega è un grande partito ed è inevitabile che ci siano estrazioni sociali, culturali e anche ideologiche diverse perché poi la Lega raccoglie molte persone ma, come diceva Bossi, ‘da soli si fa prima ma insieme si fa molta più strada’”. Lo ha ribadito il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine del Forum delle Regioni che si svolge a Milano tornando sulle dichiarazioni di Umberto Bossi.“Per me esiste la Lega, punto e basta – ha ribadito Zaia – un giorno hanno chiesto a Carducci di fare un tema su sua madre e Carducci e scrisse ‘mia madre è mia madre punto e basta’”.