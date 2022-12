Autonomia, Emiliano: Meloni ha rassicurato Regioni su percorso

Lunedì 5 dicembre 2022 - 14:36

"Frase chiave del discorso è 'no fughe in avanti'"

Milano, 5 dic. (askanews) – “Oggi abbiamo ascoltato un importante intervento del presidente del Consiglio, che ha rassicurato tutte le Regioni sul percorso che stiamo compiendo per dare maggiore efficienze alla pubblica amministrazione, a partire da eventuali ulteriori poteri da assegnare alle Regioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine del Festival delle Regioni e delle Province autonome in corso a Milano.“Il presidente – ha proseguito Emiliano – ha chiesto di non fare fughe in avanti ed è la frase chiave del discorso. Ha chiesto di consentire a ogni regione italiana di poter aumentare le proprie competenze, in modo da non dividere il Paese e questo per noi è stato un elemento molto importante. Anche il ministro Calderoli ha seguito questa traccia e sotto questo aspetto ha dato un grande rilievo al nostro ruolo”.