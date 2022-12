Le idee di Piantedosi per la sicurezza nelle città

Domenica 4 dicembre 2022 - 12:10

Il suo piano. Il ministro intervistato dal Messaggero

Roma, 4 dic. (askanews) – “Sicurezza, ecco il piano. E avanti con gli sgomberi”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in una intervista al Messaggero. “In arrivo la riforma della Polizia locale, il cui ruolo verrà ulteriormente valorizzato”, ha detto secondo i titoli del quotidiano. Nel testo il ministro parla di un forum tra Roma-Milano-Napoli, e svela un piano sulla sicurezza nelle grandi metropoli. “Ai sindaci di queste metropoli – dice – ho già anticipato che attiverò a breve una sorta di forum, a me piace definirlo così, delle aree metropolitane che si tradurrà in sessioni specifiche in sede di Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’intenzione di individuare luoghi dedicati al confronto sulla sicurezza urbana a Roma, Napoli e Milano per quanto riguarda la sicurezza urbana. Le criticità di queste città sono simili tra loro. Mi riferisco alle difficoltà delle periferie, al degrado intorno alle stazioni, alle occupazioni illegali degli edifici. Facendo tesoro di ciò che si è fatto e si sta facendo in una città o nell’altra, valuteremo le diverse esperienze e potremmo definire così interventi più efficaci.Potremmo raccogliere le sollecitazioni dei sindaci, anche per ragionare di riforme di sistema”. Per esempio?, gli chiede il Messaggero: “La riforma della polizia locale. E’ una questione rilevantissima”.Cgi/Int2