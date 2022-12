Lazio, Berlusconi apre campagna Regionali a Roma il 16 dicembre

Sabato 3 dicembre 2022 - 14:14

Gasparri: evento all'Ergife con Tajani. Serve un candidato riconoscibile e conosciuto del centrodestra

Roma, 3 dic. (askanews) – “Venerdì 16 dicembre terremo a Roma all’hotel Ergife dalle ore 17 una manifestazione di Forza Italia per aprire la campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio. Interverrà in collegamento il presidente Berlusconi e saranno presenti il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e esponenti di governo e del parlamento di Forza Italia. Oramai mancano poche settimane alle elezioni regionali e bisogna avviare una campagna elettorale che vede il centrodestra favorito, senza però la presunzione di considerare già per acquisito il successo”. Lo annuncia il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, coordinatore romano di Forza Italia“Per quanto riguarda la presidenza della Regione – sottolinea Gasparri-non si può dar luogo a nessun esperimento, né si possono proporre nomi che la grande opinione pubblica non conosca. Occorrono proposte valide, in grado di governare la Regione, non soltanto di vincere grazie alla prevalenza dello schieramento di centrodestra. I cittadini non dovranno chiederci ma ‘chi è?’ il candidato alla presidenza della Regione. E la ricerca va fatta tra tutti gli uomini e le donne dell’intera coalizione, valutando le classi dirigenti di tutte le formazioni politiche. Chi ha poi più numeri ha certamente il diritto di avanzare le proprie proposte, ma anche il dovere di non lasciare spazio all’improvvisazione”.“Ci sono tante ipotesi in campo ma – conclude Gasparri- tutti possono valutare con facilità quali siano le più adeguate. Il Lazio è una Regione importante ed è anche la Regione della Capitale, dove il voto d’opinione è importante e dove la riconoscibilità del candidato o della candidata sono fondamentali. Il centrodestra ha un successo a portata di mano, ma deve evitare scelte basate sull’improvvisazione. Con umiltà e unità dobbiamo affrontare questa campagna elettorale, pensando al governo della sanità, dei trasporti e del sistema dei rifiuti della Regione Lazio, che il PD lascia in condizioni di assoluta precarietà. Forza Italia avanzerà le sue proposte a partire dal 16 dicembre, con serietà e totale coesione ma sollecitando a tutti un analogo atteggiamento”.