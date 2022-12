Lombardia, Moratti: unire forze per contrastare cambiamento clima

Venerdì 2 dicembre 2022 - 17:09

Candidata a regionali avvia serie di incontri con società civile

Milano, 2 dic. (askanews) – Domenica 4 dicembre la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, comincerà una serie di incontri con rappresentanti della società civile e dei territori dedicati a diversi temi programmatici. La prima giornata, intitolata “Territorio, comunità, ambiente. Dalla COP27 al futuro della Lombardia” e in programma a Ronchetto delle Rane (Milano), sarà dedicata all’ambiente e prevede la partecipazione di accademici, esperti di tematiche ambientali, esponenti dell’associazionismo e del sindacato, imprenditori, agricoltori e amministratori locali.“L’incontro – ha scritto Moratti in una nota – sarà un’occasione di approfondimento per individuare concrete politiche utili alla conversione ecologica. Il tema di contrastare il cambiamento climatico e di costruire uno sviluppo sostenibile non è più rinviabile. Ritengo indispensabile che chi ha a cuore la salute e il futuro del Pianeta collabori, anche solo attraverso uno scambio di idee e di progetti. Bisognerà, in prospettiva, unire le forze per affrontare una sfida che per estensione e complessità si presenta come una delle più ardue che ci aspettano nel prossimo futuro”.“Il cambiamento di paradigma di cui abbiamo bisogno, il mettere a frutto le esperienze di carattere teorico e pratico, sono anche un metodo di lavoro per integrare sempre più l’approccio scientifico e la tensione etica verso il bene comune che poi si andranno a concretizzare nell’azione di governo” ha aggiunto. “Ho inteso, fin dal principio, la mia candidatura nel senso della più ampia apertura alla società civile, di ascolto dei territori e delle competenze che fioriscono nella nostra società, ma che spesso non trovano interlocutori attenti e rappresentanza nel mondo politico” ha proseguito.All’incontro è prevista la presenza, tra gli altri, del vicepresidente Italia Nostra e ex assessore comunale milanese Edoardo Croci, del Ceo di GrenTime Hub e membro del direttivo di “Nessuno tocchi Caino” Mauro Toffetti, del presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e di Fiorello Cortiana, del Comitato Tecnico Scientifico Per-Patto Ecologista Riformista.