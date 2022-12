Autonomia, Zaia: non è richiesta politica ma richiesta del popolo

Venerdì 2 dicembre 2022 - 12:31

"È una visione di modernità"

Venezia, 2 dic. (askanews) – “L’autonomia è la madre di tutte le battaglie. Non è una richiesta politica ma la richiesta di un popolo, su base democratica”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un incontro a Venezia con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. “L’autonomia è una visione di modernità. Non vogliamo togliere niente a nessuno ed è imbarazzante sentirlo dire soprattutto da colleghi. Se poi l’obiettivo di qualcuno è l’equa divisione del malessere, noi non ci stiamo”, ha aggiunto Zaia. “L’autonomia è assunzione di responsabilità, un nuovo corso e penso che il Governo Meloni abbia una pagina intonsa che può scrivere”, ha concluso.