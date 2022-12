Morto a Roma l’ex ministro Dc Gerardo Bianco. Mattarella: scompare un leale servitore

Giovedì 1 dicembre 2022 - 12:40

Aveva 91 anni. Deputato per nove legislature

Roma, 1 dic. (askanews) – E’ morto a Roma l’ex ministro ed esponente storico della Democrazia cristiana Gerardo Bianco.Aveva 91 anni.Deputato alla Camera per nove legislature ha ricoperto vari incarichi parlamentari, tra cui quello di capogruppo della Dc, vice presidente dell’aula, è stato ministro della Pubblica istruzione nel sesto governo Andreotti.Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica, in primis quello del presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha appreso con stato d’animo di tristezza la notizia della scomparsa di Gerardo Bianco, leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità”.E’ quanto si legge in un comunicato del Quirinale.Sam/Vep/Int14