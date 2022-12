Meloni: nostra visione per costruire Italia del dopodomani

Giovedì 1 dicembre 2022 - 12:12

"Ogni euro in infrastrutture speso per nazione più competitiva"

Roma, 1 dic. (askanews) – “Quello che intendiamo fare alla guida della nazione” è “dare forma e sostanza ad una visione di medio e lungo periodo capace di costruire l’Italia del dopodomani e che sappia immaginare un futuro per i nostri figli e nipoti”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla seconda edizione dell’Abruzzo Economy Summit.“Perché – aggiunge – ogni euro speso in investimenti e infrastrutture è un euro investito per una nazione più dinamica, competitiva e al passo con le sfide del nostro tempo”.