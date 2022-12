Lazio, Gualtieri: il piano rifiuti non c’entra con le Regionali

Giovedì 1 dicembre 2022 - 14:19

"Le ordinanze hanno il logo della Presidenza del Consiglio"

Roma, 1 dic. (askanews) – “Questo tema non ricade nell’ambito decisionale della Regione Lazio. Come commissario di Governo non mi devo occupare di alleanze regionali. Le ordinanze hanno il logo della Presidenza del Consiglio e le ho firmate in quanto commissario di Governo. È un tema che non ha nulla a che fare con le regionali”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interpellato sull’influenza del Piano rifiuti della capitale sulle alleanze elettorali in vista delle consultazioni regionali, a margine della presentazione in Campidoglio dell’approvazione definitiva del Piano rifiuti al termine della Valutazione ambientale strategica, e della manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore.