Autonomia, Manfredi (Pd): ritirare bozza Calderoli, gara truccata

Giovedì 1 dicembre 2022 - 14:09

Consigliere regionale Campania: sovvertire divario nel Paese

Napoli, 1 dic. (askanews) – “La bozza Calderoli va ritirata perché invita la Campania e le altre Regioni a partecipare a una gara truccata, in cui per il Sud non c’è neanche una possibilità su un miliardo di vincere”. Così Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd della Campania, nel corso della seduta monotematica sull’autonomia differenziata.“Il tema non è quello di aumentare le competenze di governo, che non ci spaventa, ma sovvertire un meccanismo che tende a cristallizzare il divario che c’è tra una parte del Paese e un’altra. Se non si risolve questo divario è normale che la gara che ne viene fuori è truccata. È impensabile – ha aggiunto il consigliere dem – poter fare questo senza i Lep, come è impensabile introdurre i Lep in un articolo in Finanziaria senza fare un tavolo sui fabbisogni e sui costi. Ci sono diversi trucchi all’interno dei meccanismi di riparto, come quello base per la spesa storica, che se non vengono corretti rendono la situazione iniqua”.“Poi c’è il Governo, che non è mai neutro e su questo non ci tiriamo indietro, ma la gara dev’essere paritaria e non truccata. Su questo siamo pronti a fare le barricate e mi auguro che tutti i colleghi, a prescindere dai partiti di appartenenza e alla posizione nei confronti del governo nazionale abbiano la schiena dritta per poter dire che la Campania è in grado di difendersi da soli”, ha concluso Manfredi.