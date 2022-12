Autonomia, De Luca: Calderoli ha torto su tutta la linea

Giovedì 1 dicembre 2022 - 16:38

"Hanno sbagliato i colleghi che gli hanno fatto da sponda"

Napoli, 1 dic. (askanews) – “Hanno sbagliato quei colleghi che hanno fatto da sponda a Calderoli. Calderoli ha torto su tutta la linea. Ha tentato un’operazione strumentale cercando di dire che aveva raccolto una proposta della Regione Campania sulla spesa storica, ma ha sbagliato”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento nel corso della seduta monotematica del Consiglio regionale della Campania sul tema dell’autonomia differenziata.“Se c’è un tema rispetto al quale alla Regione Campania e al governo regionale non può essere addebitata neanche una virgola – ha proseguito – è il tema dell’autonomia e della difesa del Sud. Su questo il governo regionale dev’essere ringraziato da tutti quanti perché se si sono fermati è perché a febbraio 2019 la Campania e il sottoscritto in particolare hanno aperto un dibattito quasi violento nei confronti di tutte le forze politiche”.“Il tema del Sud è scomparso perché – ha aggiunto il governatore – sono andate in crisi le forze politiche e sindacali che, un tempo, dedicavano ampio spazio alla questione meridionale. Dalla Campania, dal Sud, dobbiamo avere la forza culturale, morale, politica, di rilanciare una sfida ideale e di rivitalizzare la cultura dell’unità e della solidarietà nazionale. La ripresa del Sud è innanzitutto una opportunità di crescita del Centro Nord e per l’Italia intera. Nel 2023, come sottolineato da Svimez, avremo una perdita di Pil nel Sud con un incremento del divario tra Nord e Sud. Mentre parliamo si stanno prendendo decisioni concrete di fronte alle quali non possiamo fermarci ai dibattiti e, poi, dobbiamo affrontare in maniera concludente la questione del Sud”.Secondo De Luca la bozza Calderoli “prevede delle cose gravissime, ad esempio, la totale cancellazione del ruolo del Parlamento rispetto alla approvazione delle intese, prevedendo addirittura il silenzio-assenso in caso di mancanza del parare del ministero dell’Economia. Attenzione anche sul Pnrr – ha aggiunto il governatore della Campania -, quando si dice che il 40% è destinato al Sud non significa alcunché perché è ciò che spetta in base alla popolazione, mentre si sarebbe dovuta destinare una percentuale di almeno l’80%. Per quanto riguarda il riparto del fondo sanitario nazionale, ancora oggi siamo penalizzati per 60 euro pro capite, stiamo combattendo per adottare percentuali di riparto che tengano conto, in una percentuale adeguata, della deprivazione economica e delle più basse aspettative di vita”.Per De Luca, Calderoli “strumentalizza una bozza di proposta che abbiamo mandato a Roma per stare dentro la discussione, un preliminare di accordo” e ha invitato il ministro ad attenersi agli atti ufficiali della Regioni. “Il Consiglio della Campania si è pronunciato, ha dato gli orientamenti – ha ricordato – e sulla base degli orientamenti c’è stata la delibera della Giunta”.Il presidente della Regione non ha poi lesinato attacchi alla Lega che “ha introdotto un elemento di divisione nazionale che all’inizio degli anni ’90, è stato al limite del razzismo. Si è cominciato a parlare di Napoli e del Sud in termini offensivi, ignobili, indegni”. (segue)