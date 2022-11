Sanità, Fontana: anticiperemo appuntamenti per 66.000 lombardi

Mercoledì 30 novembre 2022 - 16:11

Obiettivo è struttura per prenotazione unificata su modello vaccini

Milano, 30 nov. (askanews) – Sessantaseimila cittadini lombardi che hanno già prenotato dieci specifiche prestazioni sanitarie ricevendo appuntamenti non in linea con gli obiettivi della Regione “saranno richiamati” per anticipare le visite. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa, a proposito del contenimento delle liste di attesa nella sanità. Per questo la Giunta ha assicurato un finanziamento delle prestazioni aggiuntive.L’accorciamento delle attese, ha aggiunto Fontana, “è sempre stato uno dei principali obiettivi della legislatura, sono state stanziate risorse consistenti, tanto è stato fatto”, ma anche per cause indipendenti dalla volontà dell’amministrazione regionale “si deve fare ancora tanto” ha aggiunto Fontana. Per questo la Giunta ha approvato un “primo provvedimento urgente” con l’obiettivo di “portare correttivi e migliorare una situazione che assolutamente non può essere accettata”.L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha aggiunto che l’obiettivo è quelli di arrivare a una “struttura centrale di prenotazione unificata nella quale confluisca il 100% dei posti” disponibili nelle varie strutture, pubbliche o private convenzionate, in modo che il cittadino “possa prenotare quando vuole e nel posto che vuole, avendo una copertura totale delle agende, un po’ come abbiamo fatto per le vaccinazioni”. Per fare questo, ha concluso, occorrerà “rendere pubbliche tutte le agende”, che confluiranno in “un sistema che le raccoglierà in automatico”.