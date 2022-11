Palmeri(Lista Moratti): Lombardia deve trainare Europa, non Italia

Mercoledì 30 novembre 2022 - 18:46

Progetto ex sindaco Milano per cambio di passo e visione ambiziosa

Milano, 30 nov. (askanews) – “Noi pensiamo che la Lombardia debba essere prima in Europa, non in Italia, sempre ammesso che adesso lo sia davvero in tutto e in tutte le sue Province. I termini di paragone per noi non devono essere con Emilia-Romagna, Veneto o Molise, ma con le principali Regioni del Continente, in cui dobbiamo essere tra i primi motori con l’ambizione di essere il primo in più ambiti”. Così in una nota il consigliere regionale lombardo Manfredi Palmeri, capolista della Lista Moratti alle regionali del 2023.“Letizia Moratti sta lavorando a una proposta che permetterà alla Lombardia di cambiare passo e ampliare visione, anzi è proprio per questa ragione e con questo obiettivo che in tanti hanno spinto per la sua candidatura. Ed è grazie a questo che il livello del dibattito elettorale sulla Lombardia è in condizione di essere al rialzo e non al ribasso e questo sulla visione di quale debba essere il suo ruolo ne è un esempio” ha aggiunto.“Che la Lombardia debba trainare l’Italia lo si deve sapere già e la vera sfida è che riesca adesso a trainare l’Europa, a cui non deve voltare le spalle guardando il piccolo, ma a cui si deve rivolgere a testa alta guardando in grande, come se fosse un suo Stato” ha concluso Palmeri.