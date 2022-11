Magni (AVS): no a dl Nato-Calabria, non c’è una parola sulla pace

Mercoledì 30 novembre 2022 - 18:33

Proroga commissario sanità calabrese è fallimento regionalizzazione

Roma, 30 nov. (askanews) – “A questo decreto che contiene tre argomenti differenti diciamo no. No alla proroga della partecipazione del personale militare alle iniziative Nato, no alla prosecuzione del commissariamento della Calabria e no al cambio di governance dell’Aifa”. Lo ha dichiarato nell’aula di palazzo Madama il senatore del gruppo misto-AVS Tino Magni.“Nel decreto – ha sottolineato – non c’è mai una parola che riguardi la pace, anzi la maggioranza con un blitz voleva introdurre la prosecuzione dell’invio di armi e mezzi all’Ucraina fino al 31 dicembre 2023 e che grazie alla nostra denuncia è stato ritirato in commissione. La proroga del commissariamento in Calabria dopo 13 anni dal primo commissariamento pone una questione ed è la dimostrazione del fallimento della sanità regionalizzata. 20 regimi sanitari diversi hanno portato a circa 17 commissariamenti in giro per l’Italia nel 2022 di cui la metà sono aziende calabresi e le rimanenti si dividono tra Sicilia (3), Sardegna (2), Emilia-Romagna (2) e Basilicata”.A giudizio di Magni “la regionalizzazione ha portato ad un aumento delle differenze non solo tra Nord e Sud, ma anche all’interno delle stesse Regioni. Mentre è necessario un sistema universale pubblico che rispondi a tutti i cittadini. La maggioranza in modo arrogante ha voluto poi forzare, attraverso due emendamenti, una modifica della governance dell’Agenzia. Demandare ad un’unica commissione sia la parte tecnico-scientifica che quella economica non favorirà la capacità di intervenire dell’Agenzia. Per queste ragioni noi votiamo contro questo provvedimento”, ha concluso l’esponente di AVS.