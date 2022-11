Lombardia, Moratti: non mi ritrovo in centrodestra diventato destra

Mercoledì 30 novembre 2022 - 10:49

Trasporti lombardi tra le criticità non risolte

Milano, 30 nov. (askanews) – “Ho iniziato a vedere un centrodestra che diventava una destra e ho cominciato a non ritrovarmi più in questa formazione, e ho visto che in questi anni non sono stati affrontati i temi che dovevano essere affrontati”. Letizia Moratti, candidata per una lista Civica sostenuta dal Terzo Polo alle prossime elezioni regionali lombarde, spiega così ad Agorà su Raitre le ragioni della sua candidatura e del suo abbandono dell’area del centrodestra.Tra le “criticità” in Regione Lombardia “che non sono state risolte in questi anni”, afferma Letizia Moratti, “penso ai trasporti, ai pendolari che faticano ogni giorno a entrare a milano. Dalla provincia pavese ci sono treni che vanno a Vienna, ma chi deve spostarsi per andare a Milano ogni volta è una scommessa”.“La mia scelta – ha concluso – non è stata facile, è stata impegnativa, avrei potuto fare una scelta di comodo ma questo non mi appartiene”.