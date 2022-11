Lombardia, M5s: da Fontana conferenza stampa show su liste attesa sanità

Mercoledì 30 novembre 2022 - 18:55

In Lombardia il rispetto dei tempi non può essere regalo di Natale

Milano, 30 nov. (askanews) – “Il rispetto dei tempi d’attesa in sanità non può essere un regalo di Natale, ma la normalità. Il tema dell’accesso alle cure non può essere svilito nell’ennesima conferenza stampa show”. Così il consigliere regionale lombardo del M5s Gregorio Mammì, a proposito della delibera approvata oggi dalla Giunta lombarda per il taglio delle liste di attesa nella sanità. Al termine della conferenza stampa del presidente della Regione Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso per presentare il provvedimento “l’unico dato certo è che il centrodestra abbia fallito non essendo stato in grado, per scelta politica, di realizzare l’Agenda unica del sistema di prenotazione, che i lombardi attendono dal 2019” ha aggiunto.Si tratta, ha proseguito, proprio dello “strumento indicato oggi come la soluzione al problema delle infinite liste d’attesa della sanità lombarda. Secondo Fontana è demagogia pensare di aumentare del 50% i fondi da destinare alle strutture pubbliche, quelle stesse strutture alle quali oggi chiede sacrifici per recuperare i suoi ritardi, quelle strutture all’interno delle quali lavorano i professionisti della sanità pubblica che da anni non ricevono la dovuta gratificazione economica”.“Imbarazzante che nell’evento, costato 400mila euro di soldi pubblici, che ha aperto la sua campagna elettorale e che avrebbe dovuto raccontare la Lombardia del futuro, non si sia fatto alcun accenno a come risolvere il problema delle liste d’attesa infinite. Ancora una volta si è scelto di lanciare il titolo a favore di telecamera, derubricando il diritto d’accesso alle cure come mera occasione di campagna elettorale” ha concluso l’esponente pentastellato.