Lazio, Righini (FdI): perché si voterà solo di domenica?

Mercoledì 30 novembre 2022 - 20:34

Estendiamo ad un secondo giorno

Roma, 30 nov. (askanews) – “Dato che ogni volta politici e politologi esprimono preoccupazione per la ridotta affluenza alle urne, mi domando perché ci si ostina a limitare le consultazioni elettorali alla sola domenica. Anche le prossime Elezioni Regionali sembra purtroppo siano destinate a tenersi nella sola data del 12 febbraio, come annunciato dal presidente vicario Leodori. Sarebbe invece opportuno estendere l’apertura dei seggi ad un secondo giorno. Stabilendo qualche ora in più per votare, si garantirebbe una maggiore partecipazione democratica ai cittadini”. Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.