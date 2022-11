Roma, ok Assemblea capitolina a ultima variazione di bilancio

Martedì 29 novembre 2022 - 19:16

Baglio-Tempesta: 80 mln di costi energetici coperti senza tagli

Roma, 29 nov. (askanews) – L’Assemblea capitolina ha approvato nella seduta odierna l’ultima variazione di bilancio 2022-2024 dell’anno che prevede una rimodulazione della spesa per far fronte, tra l’altro, ai costi energetici delle strutture comunali quantificati in circa 60 milioni di euro. La variazione avviene “senza tagli ai servizi per le cittadine e i cittadini”, spiega la presidente dem della commissione capitolina Bilancio Giulia Tempesta. Un passaggio fondamentale per fronteggiare la crisi energetica e il caro bollette”, aggiunge. “Ora l’amministrazione potrà conseguire una più ampia copertura dei costi energetici, dichiarano la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio e insieme alla presidente Tempesta. “Inoltre potranno essere utilizzati anche i risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione del debito con Cassa Depositi e Prestiti che consente di liberare circa 16 milioni di euro per l’anno in corso. Oltre alla copertura dei costi derivanti dall’emergenza energetica, la variazione,