Lombardia, Strada(Terzo polo): resto civica dentro progetto nuovo

Martedì 29 novembre 2022 - 18:58

Scevro da limitazioni dettate da ideologie e demagogie politiche

Milano, 29 nov. (askanews) – “Non cambio modo di lavorare, ho trovato una nuova alleanza, non prendo tessere di partito, rimango civica, ma dentro ad un progetto nuovo del Terzo Polo. Un Terzo Polo che fa parte della Giunta di Beppe Sala, di Giorgio Gori e di tantissimi governi lombardi”. Lo ha sottolineato in una nota Elisabetta Strada, consigliere regionale in Lombardia, passata dal gruppo Lombardi Civici Europeisti al Terzo polo in vista delle regionali del 2023. “Non posso negarlo, sono state settimane molto tormentate e difficili” ha proseguito a proposito della sua uscita dalla coalizione di centrosinistra.“Sarebbe stato molto più semplice rimanere nella mia comfort zone, nella coalizione di centro sinistra, creare una lista civica in coalizione con gli amici del Pd, a tutto il mondo della sinistra, anche molto a sinistra, attendere l’alleanza con i 5 Stelle e sostenere Pierfrancesco Majorino. Invece no. Ho preferito iniziare un nuovo cammino, sempre con veste civica, un processo costituente del Terzo Polo in Lombardia, che vede protagonisti Italia Viva, Azione e un progetto Civico, aperto al mondo riformista e progressista, e soprattutto scevro da limitazioni dettate da ideologie e demagogie politiche” ha aggiunto.“Ho chiesto fin da subito di poter contribuire alla stesura sul programma elettorale con particolare riguardo ai temi che mi vedono coinvolta: sanità, casa, sociale, ambiente e trasporti, scuola e agricoltura. In particolare, sul programma sanità, perché sono fortemente convinta, allora e oggi, che il sistema lombardo deve e può garantire la prevenzione e le migliori cure possibili a tutti i cittadini, farlo con il sistema sanitario nazionale e con tempi veloci, attraverso un piano strategico pluriennale che tenga conto di aspetti fondamentali, quali ad esempio l’implementazione del personale medico e sanitario e un maggiore riconoscimento economico e professionale” ha concluso Strada.