Lombardia, Moratti: il centrodestra mi ha offerto di tutto

Martedì 29 novembre 2022 - 09:12

La candidata alle regionali: "Qualsiasi cosa avessi voluto"

Milano, 29 nov. (askanews) – “Il centrodestra mi ha offerto di tutto, veramente qualsiasi cosa avessi voluto. Nella mia vita non ho fatto mai scelte di comodo, quando penso che ci sia una causa giusta, combatto. Io ho voluto fare la cosa giusta. Credo di poter dare un valore aggiunto anche se sono scelte difficili”. Lo ha detto a Radio 24 Letizia Moratti, candidata per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali lombarde.Riguardo la possibilità che il candidato del centrodestra Attilio Fontana possa trarre beneficio in termini di consensi dalla sua candidatura, Moratti si è limitata a replicare: “La partita è decisamente aperta”.