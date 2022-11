Lombardia, Majorino: Fontana sfugge al confronto perché ha paura

Martedì 29 novembre 2022 - 14:20

"Fissi lui luogo e contesto, garantisco dibattito rispettoso"

Milano, 29 nov. (askanews) – “Fontana sfugge al confronto. Rimanda e tergiversa. Perché ha paura”. Lo ha scritto in una nota il candidato del centrosinistra alle regionali della Lombardia del 2023, Pierfrancesco Majorino, a proposito del presidente della Regione e candidato per il centrodestra a un secondo mandato, Attilio Fontana. “Gli dico: non abbia paura. Fissi lui luogo e contesto. Scelga il comune lombardo o il contesto che più lo tranquillizza e io ci sarò. Potremmo discutere del presente e del futuro della nostra Lombardia. Gli garantisco un dibattito molto, molto schietto ma pure assolutamente rispettoso. In fatto di nulla mi spiace ma è lui che ha tenuto ieri un discorso da nulla cosmico” ha aggiunto.