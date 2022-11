Lega, a Milano Sardone commissario dopo dimissioni di Bolognini

Martedì 29 novembre 2022 - 17:20

Guiderà il Carroccio milanese fino al congresso

Milano, 29 nov. (askanews) – “Questa mattina ho ricevuto le dimissioni del commissario cittadino di Milano, Stefano Bolognini, dimissioni di cui ho preso atto e a questo punto ho deciso di nominare come nuovo commissario cittadino l’on. Silvia Sardone che guiderà la Lega di Milano fino al congresso”. Lo ha riferito con una nota il deputato della Lega e coordinatore regionale lombardo Fabrizio Cecchetti.“Ringrazio l’amico Stefano Bolognini per il grande lavoro svolto in questi anni a Milano e per l’impegno quotidiano sempre profuso: impegno quotidiano che Bolognini continuerà a mettere, come ha sempre fatto, per la campagna elettorale per la Regione Lombardia. Ringrazio Silvia Sardone per aver accettato questo incarico che, ne sono certo, svolgerà con l’attenzione e la passione con cui porta avanti le sue battaglie per Milano e per i milanesi”, ha aggiunto.“Ringrazio Matteo Salvini e Fabrizio Cecchetti per la fiducia nei miei confronti e Stefano Bolognini per il grande lavoro che è stato fatto finora. Intraprendo questa sfida con orgoglio, con l’obiettivo di dare forza alla Lega in vista delle prossime regionali. In questi giorni incontrerò gli eletti e i militanti per confrontarci sugli impegni delle prossime settimane e sulle iniziative da programmare. La Lega è una grande famiglia e tutti potranno dare il proprio contributo. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la presenza sul territorio, rispondendo alle esigenze dei milanesi e pungolando l’amministrazione cittadina sui tanti problemi non affrontati” ha commentato Sardone.“Siamo certi che Silvia porterà avanti questo importante incarico con dedizione e la sua solita determinazione. Il lavoro sul territorio da fare è tanto ma siamo certi che sotto la sua esperienza e capacità la Lega darà il meglio e sarà la prima forza politica del centro destra su Milano. Grazie all’Assessore Stefano Bolognini che in questi ultimi anni ha dato il massimo, ricoprendo il ruolo da commissario al meglio. Per me in particolare è stato un esempio da seguire per militanza e devozione”, ha aggiunto il capogruppo nel Consiglio comunale di Milano, Alessandro Verri.