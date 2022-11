Salvini: voglio tagliare con accetta i 230 articoli del Codice appalti

Lunedì 28 novembre 2022 - 13:57

Deve essere a favore delle imprese, non contro

Milano, 28 nov. (askanews) – “Sto presidiando il terreno sia della manovra di Bilancio, perché ci sono parecchi quattrini alla voce infrastrutture, sia sul tema codice degli appalti. Entro dieci giorni dobbiamo arrivare in Consiglio dei ministri, e questi 230 articoli li voglio assolutamente tagliare con l’accetta affinché diventi un codice a favore delle imprese, non contro le imprese”. Questo uno dei passaggi dell’intervento di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, a Lombardia 2030, l’evento organizzato dalla Regione in corso a Milano.“Io intendo la mia missione di ministro – ha aggiunto – come missione di ascolto ma qualcuno si deve prendere la responsabilità di scegliere, altrimenti fra dieci anni siamo ancora lì a scegliere la progettazione alternativa”.