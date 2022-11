Lombardia, Ronzulli riunisce Fi lombarda: pronti a nostre proposte

Lunedì 28 novembre 2022 - 19:51

Il 17 evento con Berlusconi "Forza Italia per la Lombardia"

Roma, 28 nov. (askanews) – “Oggi si è riunito il direttivo di Forza Italia Lombardia, per la prima volta nella nuova sede di Milano inaugurata proprio qualche giorno fa. In vista dell’imminente campagna elettorale delle regionali, abbiamo una grande consapevolezza: solo il centrodestra, può garantire una maggioranza chiara, coesa e con un programma capace di confermare i successi ottenuti in questi anni. La Lombardia è la regione più produttiva d’Italia, tra le più avanzate d’Europa: vogliamo continuare a ricoprire il ruolo di capofila dell’intero sviluppo economico ed industriale del Paese. Per farlo, dobbiamo presentarci alle elezioni con un impegno verso gli elettori che sia chiaro, realistico e concreto e per questo presenteremo le nostre proposte da inserire nel programma di centrodestra. Lo faremo nel corso dell’evento ‘programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia’, che si svolgerà il 17 dicembre alla presenza del presidente Berlusconi”.Lo ha riferito la coordinatrice della Lombardia Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia.“Sempre nel corso del direttivo – informa ancora Ronzulli- abbiamo deciso di dar vita al “comitato elezioni 2023″, a supporto del coordinamento regionale e dei coordinamenti provinciali, che sarà composto dall’onorevole Fabrizio Sala, dall’onorevole Stefano Benigni e dal Sindaco di Pessano con Bornago, Alberto Villa, nominato oggi responsabile regionale degli Enti locali di Forza Italia”.