Ischia, Ghio e Pecunia (Pd): in Liguria 100% Comuni è a rischio

Lunedì 28 novembre 2022 - 16:18

"Accelerare iter approvazione legge contro consumo suolo"

Genova, 28 nov. (askanews) – “Rinnoviamo il più sincero cordoglio per le vittime di Ischia e la massima solidarietà a tutta la popolazione dell’isola. Il territorio del nostro Paese, in particolare quello di regioni come la Liguria, è fragile e costantemente esposto a eventi di questo tipo. Basti pensare che in Italia il 93% dei Comuni è a rischio dissesto idrogeologico e in Liguria questo numero sale al 100%”. Lo affermano in una nota Valentina Ghio, deputata e segretaria ligure del Pd e Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore e responsabile turismo e ambiente della segreteria ligure del Pd.“Questa ennesima tragedia – prosegue la nota – ci ricorda la fragilità del nostro territorio segnato dal dissesto idrogeologico, dal consumo indiscriminato di suolo e dall’abusivismo edilizio. Non possiamo non ricordare, infatti, che nel 2018 il governo Conte inserì all’interno del Decreto Genova un articolo, con il voto contrario del Pd, che consentiva il condono degli abusi edilizi proprio per Ischia”.“Bisogna accelerare – concludono Ghio e Pecunia – l’iter di approvazione della legge contro il consumo del suolo arenata in Parlamento, presso le commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura, attuare il piano di adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare ogni possibile condono edilizio per mitigare il rischio idrogeologico e mettere il più possibile in sicurezza il Paese”.