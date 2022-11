Ischia, De Luca: chi non ha competenze eviti dichiarazioni non verificate

Sabato 26 novembre 2022 - 15:43

Almeno di fronte a questi eventi, la sobrietà sarebbe necessaria

Napoli, 26 nov. (askanews) – “La Regione manterrà l’orientamento deciso in sede di Comitato di coordinamento questa mattina, e cioè di delegare il solo Prefetto di Napoli a comunicare ogni informazione, aggiornata e verificata, sulla situazione di Ischia. E’ auspicabile a tal proposito che non si assista allo sventagliamento di dichiarazioni, del tutto propagandistiche, e non verificate, a cui abbiamo assistito in queste ore, anche da parte di chi non ha nessun ruolo o competenza in materia, o addirittura da parte di chi storicamente ha difeso ogni forma di abusivismo. Almeno di fronte a questi eventi, la sobrietà sarebbe necessaria”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.Aff/Int2