Venerdì 25 novembre 2022 - 18:10

"Abbiamo un'altra prospettiva"

Roma, 25 nov. (askanews) – “Non possiamo correre dietro alla candidatura di Letizia Moratti. A me non piace parlare di singoli candidati, ma è chiaro che non si battono le forze di centrodestra con candidati di centrodestra. Noi abbiamo un’altra prospettiva politica, abbracciamo un’altra visione”. Lo ha detto Giuseppe Conte parlando al M5s della Lombardia.