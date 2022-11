Lazio, D’Amato: Alessandra Sartore capo staff del programma

Venerdì 25 novembre 2022 - 17:05

L'ex assessore al Bilancio e sottosegretario del Mef torna in pista

Roma, 25 nov. (askanews) – “Ho chiesto ad Alessandra Sartore di guidare lo staff del programma della coalizione alle regionali”. Alessio D’Amato candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio, annuncia così l’entrata in campo di Alessandra Sartore, protagonista dei “conti” del Lazio, alla guida dell’assessorato al bilancio sotto la giunta Zingaretti.“Alessandra è una donna straordinaria che prima come assessore al Bilancio della giunta Zingaretti e poi come Sottosegretario all’Economia ha portato un contributo importante di idee e competenze, che oggi mette a disposizione della prossima sfida. La prossima settimana ci sarà un confronto programmatico con tutte le forze della coalizione”. Dunque D’Amato cala l’asso Sartore per tentare la conquista della Regione, una figura stimata in Regione.