De Luca: sbloccare fondo Sviluppo e coesione, non rubare al Sud

Venerdì 25 novembre 2022 - 16:37

Vogliono spalmare fondi sul resto del Paese, non è tollerabile

Napoli, 25 nov. (askanews) – “Stanno bloccando i finanziamenti destinati al Sud perché stanno tentando di assorbire diciamo così, volevo dire, rubare i soldi destinati al Sud per spalmarli sul resto del Paese. Non va bene, non è tollerabile”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.Nello specifico il governatore ha spiegato che nella legge di Bilancio “non viene sbloccato il fondo Sviluppo e coesione”. “Abbiamo avuto una polemica con il precedente governo, rialimenteremo la polemica con questo governo. Fondo Sviluppo e coesione significa 20 miliardi destinati al Sud e 5 miliardi e mezzo alla Regione Campania. I fondi vanno sbloccati”, ha concluso.