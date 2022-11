Toma (Regione Molise): serve più attenzione al fondo sanitario

Giovedì 24 novembre 2022 - 19:11

In questo campo non si può rischiare, è insufficiente

Milano, 24 nov. (askanews) – “Il fondo sanitario nazionale nell’attuale ammontare è insufficiente per tutte le esigenze che si sono appalesate negli ultimi tempi, il caro energia e i mancati introiti dovuti alla pandemia”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, dopo che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha discusso del riparto 2022 del fondo sanitario nazionale, accordo che è stato rinviato ad un’altra riunione agli inizi della prossima settimana.“Andrebbe prestata più attenzione al fondo da parte del governo – aggiunge Toma – e spero, e ci credo, che questo governo lo voglia fare. In sanità non si può rischiare. Il fondo deve essere incrementato nella misura giusta per le esigenze sanitarie di tutti i cittadini in tutte le Regioni”.