Meloni alla bambina: studia, così sarai tu la prossima premier

Giovedì 24 novembre 2022 - 19:15

Era con la madre all'uscita di Giustiniani

Roma, 24 nov. (askanews) – Fuori programma con una giovanissima fan per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’uscita di palazzo Giustiniani. Ad attenderla c’era infatti Celeste, una bambina originaria di Andria, accompagnata dalla sua mamma, entrambe sue grandi sostenitrici. “Siamo andati a vederla anche al comizio a Trani, c’erano 50 gradi”, racconta infatti la madre.La premier ha abbassato il finestrino e rivolta alla bambina ha detto: “Studia, studia che poi diventi come me. Così sei la prossima, sbrigati”.Bac/Int14