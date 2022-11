Giovedì 24 novembre 2022 - 19:49

"Non abbiamo capito quali siano gli altri candidati"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Possiamo vincere le elezioni. Sono molto fiducioso anche perché non abbiamo capito quali siano gli altri candidati e non vediamo progetto alternativo sulla regione che non siano polemici e negativi”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel lancio della candidatura di Alessio D’Amato per le regionali Lazio 2023.