Lazio, Gualtieri: eleggere D’Amato priorità assoluta

Giovedì 24 novembre 2022 - 19:49

"Costruiamogli intorno il modello della vittoria a Roma"

Roma, 24 nov. (askanews) – “Da questo momento dobbiamo considerare come priorità assoluta di lavorare insieme per eleggere Alessio D’Amato alla guida della regione e consentire così il proseguimento dell’esperienza delle giunte Zingaretti”Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel lancio della candidatura di Alessio D’Amato per le regionali Lazio 2023. “Dobbiamo costruire intorno a Alessio il modello che ci ha portato alla vittoria a Roma – ha aggiunto Gualtieri -: una candidatura forte sostenuta da un’alleanza larga, composta da forze nuove, associative, imprenditoriali e sociali, e con un Pd fortemente radicato”, ha concluso il sindaco.