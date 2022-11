Autonomia, Calderoli vede governatore Molise: opportunità positiva

Giovedì 24 novembre 2022 - 12:35

Resta fondamentale stabilire Lep e costi-fabbisogni standard

Roma, 24 nov. (askanews) – “Prosegue il ciclo di incontri con i governatori delle Regioni italiane per confrontarsi sull’autonomia differenziata: questa mattina ho avuto un colloquio franco, cordiale e costruttivo con il presidente del Molise Donato Toma”. Lo dichiara il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando che “sul tema c’è vivo interesse da parte del governatore, che nel 2019 ha ricevuto il mandato dal consiglio regionale molisano di intraprendere una discussione con il Governo e la Conferenza delle regioni al fine di promuovere un accordo per la gestione delle forme di autonomia regionale ai sensi dell’art. 116 della nostra Costituzione”.“Nell’illustrare le linee guida sulla legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata – spiega ancora Calderoli riferendo i contenuti dell’incontro con il governatore Toma – si è detto favorevole a questa strada che può essere un’opportunità positiva anche per il Molise, considerando sempre fondamentale l’esigenza di stabilire sia Lep che costi e fabbisogni standard. Insieme al confronto sull’autonomia, il presidente Toma ha inoltre rappresentato le esigenze della sua Regione in materie di particolare interesse”.