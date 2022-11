Zaia: chi è contro l’Autonomia è contro la Costituzione

Mercoledì 23 novembre 2022 - 08:48

"Mattarella dice una cosa che condividiamo tutti"

Roma, 23 nov. (askanews) – “Il presidente Mattarella dice una cosa giusta che condividiamo tutti a prescindere dal progetto dell’autonomia che è prevista dalla Costituzione. Se mette a repentaglio una parte dei diritti del Paese allora la Costituzione è da cambiare subito ma a me non risulta che sia così. Quindi chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia intervistato ad Agorà su Rai3.“Autonomia significa assumersi le responsabilità, il Paese rischia di portare i libri in tribunale se continuiamo con le irresponsabilità”, ha concluso.