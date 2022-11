Toscana, Casucci (Lega): Giani non può tenere delega al bilancio

Mercoledì 23 novembre 2022 - 17:29

"Assistiamo ad azioni tese ad umiliare il Consiglio regionale"

Firenze, 23 nov. (askanews) – “Mi crescono i dubbi sul fatto che, per il bene dei toscani, il presidente Giani possa continuare a mantenere la delega al bilancio”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Marco Casucci. “In due anni non è stato prodotto un atto strategico per la Toscana – ha aggiunto -. Assistiamo in compenso ad azioni tese ad umiliare il Consiglio regionale e che sottintendono una concezione aristocratica della pratica di governo. Il fatto che questi atti siano stati approvati in Giunta il 17 ottobre e siano arrivati in Consiglio l’8 novembre dimostra una strategia volta a impedire al Consiglio di fare il suo lavoro di controllo e di approfondimento. Non siamo dei passacarte”.Casucci si è inoltre detto preoccupato per la tenuta dei conti sulla sanità, sottolineando come lo stanziamento di 46 milioni alle Asl per manutenzioni straordinarie sia una procedura impropria. “In questo momento – ha concluso il consigliere – dobbiamo pensare alla Toscana del futuro. In passato abbiamo criticato un’idea di regione tutta incentrata sul turismo, ma francamente non abbiamo capito quale sia l’idea di Toscana che ha Giani”.