Pnrr, Sala: bisogna decidere che si vuole puntare sui Comuni

Mercoledì 23 novembre 2022 - 17:28

Dare a sindaci anche soldi spesa corrente, non solo conto capitale

Milano, 23 nov. (askanews) – “Se si vuole modernizzare il Paese bisogna decidere che si vuole puntare sui Comuni, è assolutamente evidente, poi chiedeteci quello che volete, chiedeteci di fare, però questo è il momento e di dichiarazione generiche tipo ‘la coperta è corta’ non ne possiamo più sentire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bergamo.“Se noi dobbiamo cambiare e modernizzare il Paese non lo si fa solo con la buona volontà, ci vogliono fondi, e ogni progetto del Pnrr, al di là del fatto che si trascina oggi un costo del 20/30 per cento in più rispetto a qualche mese fa, si trascina spese correnti quindi se vogliamo cambiare il Pnrr, magari togliamo qualche progetto, ma su quelli in cui crediamo che sono nelle sapienti mani dei sindaci, diamo loro i soldi non solo del conto capitale, ma anche della spesa corrente, questo va fatto con assoluta certezza” ha aggiunto.