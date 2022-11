Manovra, Sala: è bagno di realtà, non accuso certo il governo

Mercoledì 23 novembre 2022 - 17:28

Milano, 23 nov. (askanews) – La manovra economica del governo “è un bagno di realtà, non accuso certo il governo per la manovra che è stata fatta”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal palco dell’assemblea nazionale dell’Anci in corso a Bergamo. Poi “come tutti gli italiani, non solo i sindaci, qualche domanda me la faccio rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale”, ha aggiunto il primo cittadino.