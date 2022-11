Lombardia, Santanchè: scelta Moratti profondamente sbagliata

Mercoledì 23 novembre 2022 - 14:12

"Buona fortuna, ma non si sputa nel piatto dove si mangia"

Milano, 23 nov. (askanews) – “Non mi occupo di Letizia Moratti non perché non ne abbia rispetto come donna, ma perché credo che abbia fatto una scelta profondamente sbagliata, perché non si sputa nel piatto dove si mangia. Le auguro buona fortuna, ha scelto una strada, noi ne abbiamo un’altra e sono sicura che la nostra strada è quella vincente nei confronti dei lombardi”. Lo ha detto il ministro del Turismo e coordinatore regionale di Fdi in Lombardia, Daniela Santanchè, a proposito della candidata di terzo polo e civici a alle regionali del 2023 in Lombardia.