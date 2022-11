Lombardia, Santanchè: al fianco di Fontana per aiuto a fare meglio

Mercoledì 23 novembre 2022 - 14:19

Fdi avrà i numeri dalla sua parte, a disposizione centrodestra

Milano, 23 nov. (askanews) – “Siamo al fianco del presidente Fontana e come Fratelli d’Italia aiuteremo ancora a fare meglio perché credo che Fdi nella prossima Giunta, nel prossimo Consiglio, avrà i numeri dalla sua parte che metteremo a disposizione del centrodestra per dare una forza in più e per avere ancora di più un’azione incisiva per risolvere i problemi dei lombardi e della Lombardia”. Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fdi in Lombardia e ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a proposito della ricandidatura di Attilio Fontana alle regionali del 2023 in Lombardia.“Abbiamo sempre detto che i candidati uscenti delle Regioni venivano confermati, credo che il presidente Fontana insieme a tutta la Giunta ha fatto assolutamente un buon lavoro ed è per questo che crediamo che sia la persona giusta anche per dare continuità, perché non bastano cinque anni per fare tutto quello che serve per cui i leader del centrodestra l’hanno fatto nella forma che magari qualcuno pensava diversa, per noi sono i fatti quello che contano” ha aggiunto a margine della presentazione dell’offerta turistica invernale della Lombardia.