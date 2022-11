Lombardia, Malpezzi (Pd): Calenda ha impedito alleanza alternativa

Mercoledì 23 novembre 2022 - 19:04

Evidentemente più a suo agio con candidata centrodestra

Roma, 23 nov. (askanews) – “Evidentemente Calenda si sente più a suo agio con una candidata di centrodestra. Non c’è nulla di male, basta dirlo. Come bisognerebbe ricordare che è lui che ha impedito la costruzione di una alleanza alternativa a Fontana intestandosi una candidata perdente che ha interpretato fino a poco prima di dimettersi tutte le politiche sbagliate della giunta Fontana. Vedremo se invece che a contrastare la destra Calenda sarà più impegnato ad attaccare Majorino e il Pd”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a proposito delle regionali in Lombardia.