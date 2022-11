Lazio, D’Amato: possiamo vincere con l’alleanza di centrosinistra

Mercoledì 23 novembre 2022 - 14:13

Il 12 febbraio si vota, l'alleanza è competitiva

Roma, 23 nov. (askanews) – “Nel Lazio si voterà il 12 febbraio” e “io sono fiducioso nell’alleanza di centrosinistra, una composizione importante e competitiva che può vincere le elezioni nel Lazio”. Così a Radio Capital l’assessore alla Sanità del Lazio e candidato del Pd alle prossime elezioni regionali, Alessio D’Amato, che non entra nel merito di quanto sta accadendo sul fronte dei colloqui con il Movimento 5 Stelle.Sono in corso in questi giorni incontri e contatti per definire il perimetro dell’alleanza del centrosinistra e D’Amato anticipa quella che potrebbe essere una regione guidata da lui. L’eredità che lascia Nicola Zingaretti “è importante” ha sottolineato, garantendo che preparerà “al meglio il Giubileo, l’appuntamento più importante che avremo” e che la Regione aiuterà “Roma a uscire dalla crisi del sistema dei rifiuti” mentre una “grande attenzione verrà data alle disuguaglianze a partire dal trasporto pubblico locale” spiegando che lavorerà a per renderlo “gratuito per studenti e altre fasce di cittadini”. Il nodo dei rifiuti a Roma è centrale e D’Amato ha ribadito che “il termovalorizzatore è come il Ponte di Genova, è un’opera decisa dallo Stato. Gualtieri è stato nominato per la sua realizzazione. È importante che si chiuda il ciclo dei rifiuti viste le difficoltà che Roma vive da anni”, ha aggiunto.