Conte: D’Amato e Majorino? Non siamo la succursale del Pd

Mercoledì 23 novembre 2022 - 20:40

Parliamo di programmi, non mi chiamate a certificare correnti dem

Roma, 23 nov. (askanews) – “Ci pensi un attimo, le domande che lei mi sta facendo: quindi il Pd voi dite è in difficoltà però ha scelto un candidato nel Lazio che è D’Amato, ha scelto un candidato in Lombardia che è Majorino, e noi dovermmo essere la succursale del Pd?”. Così Giuseppe Conte ha risposto alla domanda sul possibile sostegno del Movimento 5 stelle ai candidati dem nelle elezioni regionali.“Io – ha rivendicato il leader stellato – ho detto che siamo disponibili a parlare con tutti di programmi e una volta definito il programma, insieme definiamo il candidato. Non deve essere un candidato del Movimento 5 stelle, ma non mi chiamate per certificare le vostre correnti interne, per venire a mettere un sigillo, un bollo sulle vostre correnti interne e sulle lotte intestine”.