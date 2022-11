Autonomia, A.Fontana: Mattarella? Stessa cose che diciamo da tempo

Mercoledì 23 novembre 2022 - 15:02

Non vogliamo più fondi, solo gestire risorse che oggi spende Stato

Milano, 23 nov. (askanews) – L’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’assemblea dell’Anci a Bergamo sul tema dell’autonomia “mi sembra che sia la stessa cosa che noi diciamo da sempre. Noi non vogliamo un euro in più, vogliamo semplicemente gestire le risorse che oggi spende lo Stato. Noi siamo convinti che se le potessimo gestire direttamente le gestiremmo meglio, con dei servizi più efficaci e risparmiando anche qualcosa. Quindi non vedo in cosa si potrebbero andare a limitare i diritti degli altri”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell’offerta turistica invernale della Lombardia.“Alternativa all’autonomia è lasciare le cose come sono oggi. Le cose come sono oggi non modificano in nessun modo, purtroppo, una situazione che nel nostro Paese dev’essere sicuramente affrontata, che è quella del Sud. Sicuramente l’autonomia va nella direzione di cercare di dare una mano a risolvere anche quel problema. Stando fermi non si risolve niente” ha aggiunto.