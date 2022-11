Rai, A.Fontana: offerta estero mezzo migliore per farci conoscere

Martedì 22 novembre 2022 - 13:46

"Intercetta le nuove esigenze che si stanno presentando"

Milano, 22 nov. (askanews) – “Questo canale è un mezzo per poter comunicare con i nostri cittadini che risiedono all’estero, tutti loro che vogliono comprendere le dinamiche di questo paese e anche per promuovere il sistema Italia. Questo è il mezzo migliore per poter far conoscere le nostre capacità, ricchezze, specificità, creatività al mondo intero”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l’evento “La nuova Rai per l’estero” che si è tenuto a Palazzo Lombardia.“Il servizio pubblico di informazione è stato fondamentale per la crescita del nostro Paese, e ha saputo rappresentare la capacità di migliorare i nostri cittadini. Questo progetto dimostra come la Rai è in grado di intercettare le nuove esigenze che si stanno presentando” ha aggiunto.“Come istituzione collaboriamo volentieri con Rai Mondo, anche perché come Lombardia siamo una regione che ha tantissimo da proporre al mondo: abbiamo il maggior numero di siti Unesco e naturalisticamente abbiamo i laghi, le montagne, e rappresentiamo una comunità eccezionale, senza trascurare l’aspetto della attrattività degli investimenti, con la nostra capacità di realizzare ciò che ci proponiamo”, ha continuato Fontana.“Non solo siamo la locomotiva dello sviluppo, ma anche dell’innovazione, per questo magari tanti stranieri possono avere l’intenzione di venire qui. La nostra Regione sta organizzando anche tanti eventi importanti, sportivi e culturali, come quello delle Olimpiadi Milano Cortina, e questo canale sarà un mezzo per promuovere, per far sapere le nostre specificità e invogliare a venire”, ha concluso il presidente della Lombardia.