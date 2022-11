Pnrr, Decaro (Anci): continuare opera semplificazione procedure

Martedì 22 novembre 2022 - 18:14

Per trasformare i progetti in obiettivi concrete

Bergamo, 22 nov. (askanews) – Per trasformare i progetti del Pnrr in opere concrete occorre “proseguire e rafforzare l’opera di semplificazione delle procedure”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo. “Serve anche un migliore e rapido supporto da parte degli uffici centrali preposti al Pnrr nel rispondere ai Comuni”, ha aggiunto.