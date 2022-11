Pnrr, Decaro a Governo: aggiornare rapidamente coperture fondo

Martedì 22 novembre 2022 - 18:09

"Impennata prezzi materie prime mette in discussione fattibilità opere"

Bergamo, 22 nov. (askanews) – “L’impennata dei prezzi delle materie prime, nella scorsa primavera, ha messo in discussione la fattibilità delle opere” del Pnrr, “ora stiamo chiedendo al nuovo governo di aggiornare rapidamente la copertura economica di quel Fondo”. Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo. “E’ evidente che la fase dei lavori più significativa sarà nel 2023 e nel 2024 e da subito i Comuni devono poter aggiornare i quadri economici per le gare da bandire”, ha sottolineato. “Non possiamo permetterci di fermarci, serve immediatamente una risposta certa che ci faccia capire come andare avanti”, ha aggiunto Decaro.