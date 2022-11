Maroni, Toti: se festeggeremo l’autonomia tanto merito sarà suo

Martedì 22 novembre 2022 - 09:46

"Sua voglia di cambiare in meglio Paese è stata contagiosa"

Genova, 22 nov. (askanews) – “Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e l’aiuto generoso che ci hai dato all’inizio della nostra amministrazione. La tua voglia di cambiare in meglio il nostro Paese è stata contagiosa per molti. E se un giorno festeggeremo quella autonomia che hai sempre voluto e per la quale ti sei sempre battuto, tanto merito sarà tuo. Ciao Bobo”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la scomparsa di Roberto Maroni.