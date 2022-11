Maroni, Moratti: competente e preparato, ha dato tanto al Paese

Martedì 22 novembre 2022 - 11:17

Esempio di fermezza ed equilibrio come ministro dell'Interno

Milano, 22 nov. (askanews) – “Oggi è una giornata iniziata davvero in modo molto triste. La morte di Roberto Maroni con il quale ho condiviso l’esperienza di Governo, mi addolora molto. Perdiamo una persona competente e preparata, che ha dato tanto al nostro Paese, guidando con la stessa competenza e tanto amore e passione per la sua terra, anche la Lombardia”. Così in una nota la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, a proposito della scomparsa dell’ex presidente della Regione Lombardia e ex ministro dell’Interno e del Lavoro Roberto Maroni.“Una persona solare, con la passione per la musica, con la quale era piacevole intrattenersi. Lo ricordo per la passione istituzionale sulle autonomie, argomento ancora attualissimo. Del suo impegno come ministro dell’Interno conserverò il suo esempio di fermezza ed equilibrio. Insieme firmammo il Patto per Milano per garantire maggiore sicurezza alla città” ha aggiunto.