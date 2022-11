Maroni, Carretta(Azione): mai scontato e banale, ci mancherà

Martedì 22 novembre 2022 - 10:55

Condoglianze alla famiglia e alla comunità della Lega

Milano, 22 nov. (askanews) – “A nome di Lombardia In Azione esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità della Lega per la scomparsa di Roberto Maroni, indiscusso protagonista della vita politica della nostra Regione e del nostro Paese. Mai scontato e banale, ci mancherà il ‘barbaro fogliante'”. Così in una nota il consigliere regionale e segretario lombardo di Azione Niccolò Carretta, a proposito della scomparsa dell’ex presidente della Regione Lombardia e ex ministro dell’Interno e del Lavoro Roberto Maroni.